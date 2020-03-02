  • الإثنين ٧ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277392 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:05 الاقسام: رياضة  
مانشستر يونايتد ينجو بنقطة من ميدان إيفرتون
فيما يونيون برلين يهزم فرانكفورت بالبوندسليجا

مانشستر يونايتد ينجو بنقطة من ميدان إيفرتون

تعادل إيفرتون مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم إيفرتون عبر دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل برونو فرنانديز الكفة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة وبقي في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز 11، بفارق الأهداف وراء آرسنال.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على طريقة اللعب 4-3-3، فوقف السويدي فيكتور لينديلوف إلى جانب هاري ماجواير في عمق الدفاع، بإسناد من الظهيرين أرون وان بيساكا ولوك شاو.

من جهة أخرى اقتنص يونيون برلين فوزا غاليا من ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) امس الاثنين في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 29 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت صاحب المركز الـ11.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0722 sec