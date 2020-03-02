تعادل إيفرتون مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم إيفرتون عبر دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل برونو فرنانديز الكفة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة وبقي في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز 11، بفارق الأهداف وراء آرسنال.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير على طريقة اللعب 4-3-3، فوقف السويدي فيكتور لينديلوف إلى جانب هاري ماجواير في عمق الدفاع، بإسناد من الظهيرين أرون وان بيساكا ولوك شاو.

من جهة أخرى اقتنص يونيون برلين فوزا غاليا من ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) امس الاثنين في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 29 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت صاحب المركز الـ11.



