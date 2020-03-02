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رقم الخبر: 277391 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:02 الاقسام: رياضة  
"بهمن عسكري" يخطف ذهبية دوري الكاراتيه-1 في النمسا

"بهمن عسكري" يخطف ذهبية دوري الكاراتيه-1 في النمسا

فاز الرياضي الإيراني "بهمن عسكري" بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في النمسا، ليواصل تألقه في العام 2020.

وخلال النزال النهائي للوزن تحت 75 كغم، مساء الأحد، تمكن عسكري من الفوز على نظيره الأوكراني "استانيسلاو هورنا" بنتيجة 3-0 ليتقلد ذهبية البطولة.

وتغلب عسكري على جميع منافسيه من استراليا، وفنلندا، وبريطانيا وصولا الى النهائيات.

وبدأت المرحلة الثالثة من بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه 2020 منذ الجمعة بمشاركة 625 لاعبا ولاعبة كاراتيه من 88 دولة في مدينة سالزبورغ النمساوية لتختتم اعمالها يوم الأحد.

وتمتاز هذه الدورة من المسابقات بأهمية نتائجها على تصنيف الإتحاد العالمي للكاراتيه في الحصول على بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وشاركت إيران في هذا الحدث الرياضي في فئتي السيدات والرجال.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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