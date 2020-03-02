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رقم الخبر: 277390 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:01 الاقسام: رياضة  
سيدة الكاراتيه الإيرانية "حميدة عباسعلي" تنتزع الميدالية الذهبية بجدارة
بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه في النمسا؛

سيدة الكاراتيه الإيرانية "حميدة عباسعلي" تنتزع الميدالية الذهبية بجدارة

فازت بجدارة الرياضية الإيرانية "حميدة عباسعلي" بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في النمسا.

وخلال المنافسات النهائية للوزن فوق 68 كغم سيدات مساء يوم الأحد، هزمت حميدة عباسعلي نظيرتها الإيطالية "سيليو فراكوتي" بنتيجة 2-1 لتتقلد ذهبية البطولة.

وتمكنت عباسعلي السبت، من الوصول الى دور نصف النهائي للكاراتيه-1 للوزن فوق 68 كغم سيدات، بعد الفوز على نظيراتها من بلغاريا وتونس وكازاخستان واكدت بذلك تأهلها الى الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وفي دور نصف النهائي فازت عباسعلي على غريمتها الاسبانية "ماريا غارسيا تورس" بنتيجة 3-4 لتتأهل الى نهائيات البطولة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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