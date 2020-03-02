ودع الحياة يوم الاحد البطل الايراني المعاق في الوزن فوق الثقيل سيامند رحمان اثر اصابته بنوبة قلبية.

كان وقع الخبر كالصاعقة على الوسط الرياضي خاصة لرياضة رفع الاثقال ومحبي الرياضة والمواطنين في البلاد عموما الذين ابهجهم هذا الرباع الاسطورة ببطولاته وارقامه القياسية الفذة التي كان يحطمها الواحد تلو الاخر.

وحينما ولد رحمان وهو معاق القدمين لم يكن يخطر ببال احد ان يتحول هذا الطفل المعاق يوما ما الى ابرز رباع في تاريخ رياضة رفع الاثقال للمعاقين في ايران والعالم.

وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الارادة الحديدية التي كان يتمتع بها وقهر بها الحديد الذي بدا خجلا امامه وهو يرفعها ويكسر بها ارقامه القياسية.

وما جعل سيامند رحمان محبوبا لدى جماهير الرياضة فضلا عن ارادته الصلبة هو دماثة خلقه وتواضعه بما جعله انموذجا للبطل الحقيقي والمثال الذي يقتدي به الرياضيون في مختلف الالعاب الرياضية.

ذهب رحمان لكن ذكراه ستبقى عالقة في الاذهان دوما بما سطره من بطولات زرعت الفرصة في القلوب والشعور بالفخر بما تمتلكه الجمهورية الاسلامية الايرانية من ابطال رفعوا رايتها خفاقة في سوح الرياضة القارية والعالمية.

يذكر ان اقوى رجل في العالم في الوزن فوق الثقيل لذوي الاحتياجات الخاصة وافته المنية عصر الاحد اثر اصابته بنوبة قلبية حينما كان في منزله ولم تفلح الاسعافات الطبية في انقاذ حياته بعد نقله للمستشفى.

وكان سيامند رحمان قد احرز الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والذي سجل فيه رقما تاريخيا بلغ 310 كغم واحرز كذلك 5 مياليات ذهبية وواحدة فضية في مسابقات بطولة العالم و 3 ميداليات ذهبية باراسيوية في غوانجو 2010 واينجون 2014 وجاكرتا 2018 .

والفقيد رحمان الذي ناهز عمره 31 عاما هو من مدينة اشنوية التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.



