نال الفيلم الوثائقي الايراني «ظلال بلا شمس» على تقدير خاص ومتميز في مهرجان «بيغ اسكاي» الامريكي.

وسبق لهذا الوثائقي الايراني ان حصل على جائزة افضل اخراج من مهرجان «ايدفا» في امستردام.

ويروي الوثائقي «ظلال بلا شمس»، قصة خمس نساء حكم عليهن بالسجن ويقضين فترات عقوبتهن في مركز إصلاحيات السجن بتهمة تواطؤهن ومشاركتهن في جريمة قتل الأب أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة الذكور؛ وكلا من هولاء النساء، يشرحن ظروف القتل ودوافعهن وراء هذه التصرفات.