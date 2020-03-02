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رقم الخبر: 277388 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم «ظلال بلا شمس» الإيراني ينال تقديرا من «بيغ اسكاي»

فيلم «ظلال بلا شمس» الإيراني ينال تقديرا من «بيغ اسكاي»

نال الفيلم الوثائقي الايراني «ظلال بلا شمس» على تقدير خاص ومتميز في مهرجان «بيغ اسكاي» الامريكي.

وسبق لهذا الوثائقي الايراني ان حصل على جائزة افضل اخراج من مهرجان «ايدفا» في امستردام.

ويروي الوثائقي «ظلال بلا شمس»، قصة خمس نساء حكم عليهن بالسجن ويقضين فترات عقوبتهن في مركز إصلاحيات السجن بتهمة تواطؤهن ومشاركتهن في جريمة قتل الأب أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة الذكور؛ وكلا من هولاء النساء، يشرحن ظروف القتل ودوافعهن وراء هذه التصرفات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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