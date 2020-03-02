في حين طغى ظهور فيروس كورونا على العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في العالم وتم تأجيل مهرجانات حتى إشعار آخر حفاظًا على سلامة الجميع، لم يكن هناك أي تغيير في موعد إقامة مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن والثلاثين.

ومن المقرر ان تنطلق فعاليات مهرجان فجر الدولي الـ 38 بأمانة محمد مهدي عسكر بور، اعتبارا من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من أبريل / نيسان المقبل في العاصمة طهران، لكن بالنظر إلى إمكانية تغيير تاريخ مهرجان كان السينمائي الـ73، وكذلك تأجيل إقامة معرض طهران الدولي للكتاب إلى شهر رمضان المبارك إي بالقرب من فترة إقامة مهرجان فجر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يؤجل مهرجان فجر السينمائي الدولي أيضا.

وألقى الانتشار الواسع للفيروس بظلاله على صناعة السينما، حيث أغلقت الأسواق العالمية الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية دور السينما في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس ومن المتوقع أن تطال قرارات الإلغاء مهرجانات أخرى لاحتواء تفشي الفيروس ولتفادي التجمعات.

يذكر ان إدارة مهرجان البحرين السينمائي أجلت موعد إقامة المهرجان بسبب فيروس كورونا وتم تسويف مهرجان الشرق الأقصى السينمائي في إيطاليا عقب توسع رقعة انتشار فيروس كورونا كما أعلن مهرجان ربيع الشعر العربي في الكويت عن تأجيل إقامة المهرجان لنفس السبب وتم تأجيل مهرجان تفتح أزهار الكرز في اليابان جراء تفشي كورونا وأعلن مهرجان «كوريا تايمز» للموسيقى أيضا عن تأجيله المؤقت بسبب التهديد المتزايد لفيروس كورونا.

ونظرا للظروف الراهنة في البلاد، يراقب المسؤولون انتشار الفيروس بعناية من أجل اتخاذ قرار نهائي، فيتوقع ان تتم مراجعات لتغيير توقيت هذا الحدث الفني ومن المحتمل أن يتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.