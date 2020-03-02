ولمع فيلم بيام حسيني في قسم الأجيال K Plus بالمهرجان الألماني العريق، والذي يعرض الأفلام المرتبطة بشؤون الأطفال والناشئة.

كما وحاز فيلم «الحصان الأبيض المجنح» للمخرج الإيراني مهيار ماندكار على تقدير هيئة التحكيم في قسم الأجيال ۱۴plus بالمهرجان.

وكان المخرج الإيراني عباس أميني ضمن هيئة التحكيم في قسم الأجيال 14plus في هذه الدورة من المهرجان.

وأقيمت الدورة السبعين لمهرجان برلين السينمائي منذ 20 فبراير حتى 1 مارس الجاري في العاصمة الألمانية.