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رقم الخبر: 277386 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:50 الاقسام: ثقافة وفن  
قسم الأجيال في «برليناله» يكرم مخرجاً إيرانياً

قسم الأجيال في «برليناله» يكرم مخرجاً إيرانياً

كرمت هيئة التحكيم في الدورة السبعين لمهرجان برلين السينمائي المخرج الإيراني بيام حسيني لفيلمه القصير «الطائرة الورقية».

ولمع فيلم بيام حسيني في قسم الأجيال K Plus بالمهرجان الألماني العريق، والذي يعرض الأفلام المرتبطة بشؤون الأطفال والناشئة.

كما وحاز فيلم «الحصان الأبيض المجنح» للمخرج الإيراني مهيار ماندكار على تقدير هيئة التحكيم في قسم الأجيال ۱۴plus بالمهرجان.

وكان المخرج الإيراني عباس أميني ضمن هيئة التحكيم في قسم الأجيال 14plus في هذه الدورة من المهرجان.

وأقيمت الدورة السبعين لمهرجان برلين السينمائي منذ 20 فبراير حتى 1 مارس الجاري في العاصمة الألمانية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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