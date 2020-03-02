تم تكريم الفيلم الإيراني القصير بعنوان «الحصان المجنح الأبيض» للمخرج مهيار ماندكار في قسم «الأجيال» من مهرجان برلين السينمائي السبعين (برليناله) في ألمانيا حيث أعجب أعضاء لجنة التحكيم بفانتازيا الفيلم.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان لجنة تحكيم التي يحضر المخرج السينمائي والتلفزيوني الإيراني عباس أميني ضمن أعضائها، أطرت بالفيلم الإيراني واصفة أياه بالقول: ان الفيلم يستخدم خيال الجمهور لإنشاء عالم استثنائي ويقدم سردا للشخص الأول في القصة الذي يلهم عواطف قوية وعندما يرتبط الخيال والواقع مع الحقيقة، نشعر كما لو أننا نطير مثل خيول ذات أجنحة بيضاء.

ويتناول الفيلم قصة رجل يعود إلى مسقط راسه حيث مزقته الحرب للبحث عن فتاة كانت حب طفولته، إذ طلبت منه الفتاة أن يصبح حصانا ذات جناح أبيض قبل عشرين عاما.

وشارك في تمثيل الفيلم كل من سبهر طهراني وحسن نجاريان وعسل شاكري ومحمد بشير ومهري آل آقا وآرش وزير نظامي وهجير مرادي.

يذكر ان منافسات قسم «الأجيال» هو قسم جنبي ضمن مسابقة مهرجان برلين حيث تتنافس فيه أفلام تتطرق إلى الأطفال والأحداث وشارك فيه من إيران أيضا فيلم «يلدا» للمخرج مسعود بخشي وفيلم «الطائرة الورقية» للمخرج بيام حسيني.

الممثل البريطاني جيرمي أيرون سيتولى رئاسة لجنة التحكيم الدولية للمهرجان، ليكون المسؤول النهائي عن تحديد الفائزين بالدب الذهبي والدب الفضي بالمهرجان فضلا عن أعمال تحظى بتكريم وإعجاب الحكام.

وأقيمت الدورة السبعين لمهرجان برلين السينمائي منذ 20 فبراير / شباط الماضي حتى الأول من مارس /آذار الجاري في العاصمة الألمانية.