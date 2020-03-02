أعلن رئیس منظمة القرآن الکریم للأکادیمیین في إیران عن تأجیل مسابقة القرآن الدولية للطلبة المسلمین في دورتها السابعة بسبب تفشي فیروس کورونا في إیران والعديد من دول العالم.

وأعلن عن ذلك، رئیس منظمة القرآن الکریم للأکادیمیین في ایران «سید محمد جواد شوشتري»: ان مسابقة الطلاب المسلمین الدولیة للقرآن الکریم من إنجازات المنظمة وتقام کل عامین.

وأضاف أن المسابقة کان من المقرر أن تقام في دورتها السابعة خلال العام الإیراني القادم (طوال عام 2020 للميلاد) بمشارکة طلاب من جامعات مختلف دول العالم.

وأکد أنه بعد تفشي مرض کورونا في ایران والعديد من دول العالم والغموض الذي یرافق هذا المرض قمنا بتأجیل توقیت المسابقة الی أجل غیر مسمی.

وأردف شوشتري قائلاً: إن الإجتماعات التنسیقیة لتنظیم المسابقة ستستمر وسیتم الإتفاق علی توقیت جدید لتنظیم المسابقة فور إنتهاء الظروف الراهنة.

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن عقد ست دورات من مسابقة القرآن الدولية للطلبة المسلمين في محافظات أصفهان، وأذربايجان الشرقية، وخراسان الرضوية، وطهران.

وأقيمت الدورة السادسة من هذه المسابقة مایو / أيار 2018 للميلاد في مدينة «مشهد» شمال شرق إیران حيث حصل القارئ الايراني «مهدي غلام نجاد» والحافظ الايراني للقرآن الكريم كاملاً «مجتبى فرد فاني» كممثلي الجمهورية الاسلامية الإیرانية في هذه المسابقة على المرتبة الأولى في فرعي التلاوة وحفظ القرآن كاملاً.