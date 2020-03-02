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رقم الخبر: 277383 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: ثقافة وفن  
طباعة 70 كتاباً مترجماً في الأدب والفكر والعلوم
الهيئة العامة السورية للكتاب:

طباعة 70 كتاباً مترجماً في الأدب والفكر والعلوم

أعلنت «الهيئة العامة السورية للكتاب» طباعة نحو 70 كتاباً ضمن مشروعها الوطني للترجمة لعام 2020، الذي يتضمن ترجمة من مختلف اللغات إلى العربية في المجالات الأدبية والفكرية والعلمية.

وعقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً في مقرها في دمشق معلنة أن الحصة الأكبر المزمع ترجمتها ستكون من نصيب الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والفارسية والتركية والصربية والأرمنية والتشيكية مع الترجمة من لغة وسيطة.

وتلبي خطة هذا العام حاجات القارئ والباحث معاً، إضافة إلى تأمين حاجات المؤسسات الوطنية في حقول عملها ولا سيما التربية والإعلام والإحاطة بآداب وثقافات ومعارف وعلوم شعوب عالمنا المعاصر، بحسب ما أكدته «الهيئة العامة السورية للكتاب».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ الميادين
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