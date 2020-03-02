التذهيب بمعنى طِلاءُ الشَّيْءِ بِالذَّهَب وهو الاسم الذي أطلق على المعدن النفيس والثمين المعروف لدى البشرية منذ القدم.

وفي لسان العرب: (والإذهاب والتذهيب واحد، وهو التمويه بالذهب. ويقال: ذهّبت الشيء فهو مذهب إذا طليته بالذهب).

التذهيب اصطلاحا: فـنّ تزيين المخطوطات بالرسوم الملوَّنة بألوان الذهب.

على أن الصناعات المتقدمة والحديثة وما نتج منها من أدوات وماكينات قد أحدثت ثورة في تسهيل عمليات التذهيب، سواء أكان الأمر يتعلق بتذهيب الكتب أو القطع الخشبية أو غيرهما.

التذهيب البداية والتطور

يرتبط فن التذهيب في الحضارة الإسلامية بوجه عام بفن الكتابة والخط العربي الجميل، حيث كانت هناك علاقة وثيقة بين كتابة وتحرير الكتب بخط اليد في القرون الوسطى وبين استخدام فن التذهيب في تلوين وتذهيب حواشي الكتب القيّمة في تاريخ الحضارة الإسلامية.

والقرآن الكريم أهم وأبرز الكتب التي نالت اهتماما من المذهبين والخطاطين على مدار التاريخ الإسلامي، إلا ان موضوع التذهيب بقي موضوعا هامشيا بالقياس إلى موضوع الخط.

يظهر فن التذهيب بوضوح في المخطوطات القديمة، سواء تلك المكتوبة بالعربية أو بالتركية العثمانية أو بالفارسية.

ولم تعرف الزخرفة وتحلية المصاحف إلا في العصر العباسي، وكانت الصفحات الأولى والأخيرة وعناوين السور تحظى بعناية أكثر في تذهيبها وزخرفتها، وربما اشترك أكثر من واحد في زخرفة آيات المصحف الشريف وتذهيبها وكتابتها، وربما استغرقوا في ذلك أكثر من عام وقد كان للخطاطين مكانة في العالم الإسلامي عامة‌ وفي بلاد فارس وتركيا خاصة لاشتغالهم بكتابة المصاحف ونسخ الكتب. وكان الفنانون الذين يزيّنون الصفحات المكتوبة أرفع الفنانين قدراً بعد الخطاطين أنفسهم، وكان «المذهِّب» أعظم أولئك الفنانين شأناً.

وقد وصل الفن الإسلامي ـ لا سيما في القرنين التاسع والعاشر الهجري ـ لدرجات عالية في الإتقان والدقة وتوافق الألوان وكان فن التذهيب ارفع فنون الكتاب بعد تجويد الخط، وكان المصور الذي يتقن فن التذهيب يحرص على أن يضاف إلى اسمه لفظ مذهب.

لا ريب أنّ أعظم المخطوطات القديمة شأناً ـ من الوجهة الفنية ـ هي المصاحف التي كانت تُكتب بين القرنين الرابع والسادس بعد الهجرة (العاشر والثاني عشر بعد الميلاد)، والتي كانت تُذهَّب وتُزيّن بأدقّ الرسوم وأبدعها.

ولا شك أن تعظيم القرآن كان يبعث كثيراً من الفنّانين على العناية بتذهيب المصاحف.

كانت الرسوم المذهبة في المخطوطات بسيطة في البداية لكنها تطورت في سبيل الإتقان وغلبت عليها رسوم النجوم المسدسة أو المثمنة‌ ورسوم الفروع النباتية المتصلة وغيرها.

والمعروف ان الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركاً في بعض صفحاته الفراغ الذي يطلب منه لترسم فيه الأشكال النباتية والهندسية المذهبة، أو تنقش فيه صور ذات صلة بنصوص معينة في المخطوط، وربما لا يكون للبعض صلة قريبة به فيكون الغرض من رسمها تجميل المخطوط فحسب.

وتجلت براعة المذهبين في زخرفة الصفحتين الأولى والثانية من المصحف الشريف وكذلك في الصفحتين الأخيرتين باستخدام ماء الذهب مع الألوان المختلفة، وخاصة الأزرق الفيروزي، ولمشاهد هذه الصفحات يمكن أن يعتبرها لوحات فنيه بكل معاني الكلمة.

ومع ظهور الطباعة والكتابة آليا فقد تراجع فن تذهيب الكتب، ويكاد اليوم ينحصر في كتابة العناوين، أو تزيين أغلفة كتب القرآن الكريم، أو بعض كتب التراث الإسلامي، أو في لوحات آيات القرآن الكريم.