لا يعد فيروس «كورونا» الجديد، الذي تجاوزت حصيلة وفياته إلى الآن 2700 في الصين وخارجها، الأول الذي يواجه البشر ويتسبب في آلاف الوفيات والإصابات حول العالم.

وعلى سبيل المثال فقد أدى الجدري الذي انتشر في منتصف القرن العشرين بالولايات المتحدة إلى أكثر من 300 مليون حالة وفاة، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا.

ويستعرض الإنفوغراف التالي أخطر الفيروسات التي واجهت البشرية قبل كورونا الجديد، وأسفرت عن عدد هائل من الوفيات، ومن أبرزها الجدري والطاعون والملاريا وإنفلونزا الخنازير، بالإضافة إلى مناطق وتاريخ تفشيها.