تباحث وزير العلوم والابحاث والتقنيات منصور غلامي مع السفير الاسترالي لدى طهران ليندال ساكس حول سبل تعزيز التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين.

واشار منصور غلامي، خلال اللقاء بين الجانبين الذي تم في مبنى وزارة العلوم، الى المساعي الرامية لازالة الهواجس في مجال قبول الطلبة الاستراليين في الجامعات الايرانية، موضحاً: ان الوزارة تضم قسما خاصا يطلق عليه مركز شؤون التعاون الدولي.

ولفت الى انه سيطلب من مدير المركز المذكور متابعة شؤون تعزيز التعاون العلمي مع استراليا بشكل مكثف.

وراى بان الظروف الجارية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية ذات طبيعة عابرة فيما ستبقى الذكريات الطيبة حول التعاون العلمي بين البلدين.

ونوه الى ان الجامعات الايرانية لديها طاقات ممتازة، «وان سياسات وزارة العلوم تتمثل في تقديم الدعم فحسب وليس التدخل في الاتفاقات التي تبرمها جامعات البلدين وان الايرانيين والشريحة الجامعية في البلاد يحترمون الضيف وهذا التوجه يصنع الحوافز في مجال تنمية التعاون العلمي».

وأشار الى المشاريع البحثية المشتركة الجارية مع البلدان الاوروبية والاسيوية والافريقية، موضحاً: ان احصاء المقالات المشتركة بين الجامعات والاساتذة في ايران مع البلدان الاخرى يشهد تزايدا تدريجياً.

وأعرب وزير العلوم الايراني عن استعداد جامعات البلاد لقبول الطلبة الاستراليين في مجالات العلوم الانسانية كالتاريخ واللغة الفارسية وآدابها واللغة العربية وآدابها والدراسات الايرانية والفلسفة والفنون الاسلامية والايرانية.

ولفت الى نشاط 43 واحة علمية وتقنية في جميع ارجاء ايران تعمل برعاية العلوم حيث توصل الخريجون الشبان والاساتذة الى انجازات تكتسب الاهمية، معربا عن رغبته بمشاركة البلدان الاخرى في مجال الخبرات والتقنيات المحلية.