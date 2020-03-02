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رقم الخبر: 277366 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 10:43 الاقسام: اقتصاد  
قطاع الصناعة والتعدين الإيراني يستعد لتدشين مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار

قطاع الصناعة والتعدين الإيراني يستعد لتدشين مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة ومدير شركة ايميدرو "خداداد غريب بور" انه هناك مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار جاهزة للتدشين في قطاع الصناعة والتعدين.

وفيما يخص المشاريع التي تتبعها شركة إيميدرو (منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية)، أضاف غريب بور، ان المنظمة وضعت على جدول أعمالها تعزيز تنمية السواحل، وتنقيب المعادن بما في ذلك زيادة القدرة على انتاج ملايين الأطنان من الصلب في منطقة الخليج الفارسي، وإنتاج الصلب على سواحل مكران في جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ومؤسسة الجيولوجيا ومن خلال تعزيز اشراك القطاع الخاص.

 
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