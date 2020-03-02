وفيما يخص المشاريع التي تتبعها شركة إيميدرو (منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية)، أضاف غريب بور، ان المنظمة وضعت على جدول أعمالها تعزيز تنمية السواحل، وتنقيب المعادن بما في ذلك زيادة القدرة على انتاج ملايين الأطنان من الصلب في منطقة الخليج الفارسي، وإنتاج الصلب على سواحل مكران في جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ومؤسسة الجيولوجيا ومن خلال تعزيز اشراك القطاع الخاص.