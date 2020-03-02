وفي تصريح له يوم الاحد، تطرق نوري شاهرودي الى موضوع تفشي فيروس كورونا وقرار دول منطقة الخليج الفارسي بالغاء رحلاتها الجوية من والى ايران.

واضاف، انه في ضوء التسهيلات المخصصة من قبل منظمة الطيران المدني في كل من ايران وعمان، فقد جرى تعاون جيد في مجال نقل الرعايا الايرانيين وايضا المواطنين العمانيين من مسقط الى ايران.

كما نوه السفير الايراني بالتسهيلات المقدمة من جانب السلطات العمانية لنقل الرعايا الايرانيين الذين كانوا قد علقوا في مطارات دول الخليج الفارسي بما في ذلك مطار دوبي، الى مطار مسقط ومنه الى ايران؛ مؤكدا ان هذا الموقف المساند وتعاون السلطات العمانية مع سفارة الجمهورية الاسلامية لدى السلطنة مدعاة للشكر والثناء.