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رقم الخبر: 277362 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 10:20 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء عراقيون يعلنون التوصل إلى علاج حاسم لـ’كورونا’

علماء عراقيون يعلنون التوصل إلى علاج حاسم لـ’كورونا’

أعلن فريق علمي تابع لشركة “بايوماد” في العراق عن التوصل إلى علاج حاسم لمرض “كوفيد١٩” المعروف بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة في بيان إن بإمكانها وضع الدواء في متناول المرضى بالعراق خلال فترة أسبوعين إذا حصلت على دعم المستثمرين.
وأضافت أن هناك امكانية لايصال هذا العلاج لجميع البلدان التي لديها إصابات بالفيروس خلال ثلاثة أشهر.
واشارت الشركة إلى أنها تبشر العراقيين بأنه لا داع من الآن فصاعداً القلق بشأن هذا الوباء العالمي، مبينة أن علماء العراق لديهم الاستعداد لحماية البلاد من الفيروس خلال مدة قصيرة ومن ثم معالجة جميع المصابين في العالم.
ونوه البيان الى أن العثور على علاج لهذا الفيروس الجديد جاء إثر بحوث رائدة قامت بها شركة بايوماد بشأن الفيروس.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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