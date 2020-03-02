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رقم الخبر: 277361 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 10:20 الاقسام: عربيات  
النخالة يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو

النخالة يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة دعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو.
وأعلنت حركة الجهاد في بيان لها، يوم الأحد، أن أمينها العام سيلبي الدعوة الروسية وستجري الترتيبات اللازمة للزيارة.
وكان الأمين العام للجهاد، أكد في آخر تصريح صحفي له في التاسع عشر من الشهر الماضي، أن "صفقة القرن" وتصفية القضية الفلسطينية لن تمر، متوقعًا أن تتحول المعركة من سياسية إلى عسكرية في أي لحظة.
ودعا القائد النخالة إلى ضرورة رفع الصوت عالياً والتحرك بلا كلل أو ملل لحماية القدس والقضية الفلسطينية من التصفية، مشدداً على أن شعبنا ما زال يؤمن بأن فلسطين هي حقنا في هذه الحياة، وما زالت القدس هي قبلتنا للجهاد.
وطالب قوى المقاومة جميعاً أن تجمع صفوفها وتعيد حساباتها للتوحد من جديد، لافتاً إلى أن القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل لم يكن مفاجئًا، كون أن أمريكا هي راعية المشروع الصهيوني منذ نشأته، وهي شريكة حقيقية لهذا المشروع، والذي هو في الواقع رأس حربة المشروع الغربي في منطقتنا.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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