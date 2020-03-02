واعرب الرئيس روحاني في بيان تعزية عن عميق الحزن والاسى لوفاة هذا الرباع المفاجئة والمؤسفة صانع المفاخر في البطولات العالمية.

واضاف، ان هذا البطل الوطني والرياضي البارز صاحب الخلق الرفيع الذي يمتلك في سجله الشخصي ارقاما خالدة في مجال الرباعة في العديد من البطولات العالمية والباراولمبية والباراسيوية الذي ابهج الشعب مرارا بارقامه القياسية في السوح الرياضية جاعلا راية الجمهورية الاسلامية الايرانية خفاقة عالية وصوت النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية يصدح في انحاء العالم، ستبقى ذكراه عالقة في الاذهان دوما وستكون ارادته الحديدية الصلبة وايمانه الخالص مصدر الهام للاجيال القادمة للشعب الايراني المنجب للابطال.

وعزى الرئيس روحاني الشعب الايراني الابي والاسرة الرياضية خاصة المنتخب الوطني لرفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة واهالي محافظة اذربيجان الغربية، داعيا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

يذكر ان اقوى رجل في العالم في الوزن فوق الثقيل لذوي الاحتياجات الخاصة وافته المنية عصر الاحد اثر اصابته بنوبة قلبية حينما كان في منزله ولم تفلح الاسعافات الطبية في انقاذ حياته بعد نقله للمستشفى.

وكان سيامند رحمان قد احرز الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والذي سجله فيه رقما تاريخيا بلغ 310 كغم واحرز كذلك 5 مياليات ذهبية وواحدة فضية في مسابقات بطولة العالم و 3 ميداليات ذهبية باراسيوية في غوانجو 2010 واينجون 2014 وجاكرتا 2018 .

والفقيد رحمان الذي ناهز عمره 31 عاما هو من مدينة اشنوية التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.