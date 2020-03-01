قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن السلطات التركية أطلقت سراح ثلاثة صحفيين من العاملين في "سبوتنيك تركيا" بعد ساعات من احتجازهم.

وكانت الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق من نهار الأحد، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس السبت.

وقال بيان الخارجية: "ندعو السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازلهم في أنقرة السبت، بحسب الوكالة الروسية.

ويسود توتر بين أنقرة وموسكو منذ الخميس، عقب مقتل وإصابة العشرات من الجنود الأتراك بقصف لقوات على إدلب، اتهمت موسكو بالوقوف خلفه، حيث قالت القوات التركية إن احداثيات مواقع الجنود الأتراك في ريف إدلب الجنوبي أبلغت للجانب الروسي بالتفصيل قبل الهجوم بأيام.