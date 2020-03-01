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|رقم الخبر: 277352
|تاريخ النشر: آذار 01, 2020
|الوقت: 19:49
|الاقسام: محليات
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وزارة الشباب تتقدم بطلب لمنح وسام الشجاعة للممرضين المتوفين مؤخراً
تقدم مساعد ادارة شؤون الشباب بوزارة الرياضة والشباب الايرانية "محمد مهدي تند كويان" بطلب الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني لمنح وسام الشجاعة للممرضين الشابين اللذين فقدا حياتهما مؤخرا في ميدان الواجب اثر الاصابة بفيروس كورونا خلال مساعدة المصابين.
ونوه تنكويان بالاجراءات والجهود القيمة للوسط الطبي والتمريضي في سبيل تقديم المساعدات الى المصابين بفيروس كورونا؛ متقدما بطلب الوزارة الى رئيس الجمهورية لمنح وسام الشجاعة لهذين الممرضين، وأضاف ان هذه الخطوة الرمزية تعبر عن التبجيل بالجهود والمبادرات التعبوية في تقديم المساعدة الى المواطنين.
وتفيد الاحصائيات الرسمية في البلاد الى اصابة 593 شخصا تعافى منهم 123 وغادروا المستشفى فيما توفي 43 من المصابين لغاية الان.
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