ونوه تنكويان بالاجراءات والجهود القيمة للوسط الطبي والتمريضي في سبيل تقديم المساعدات الى المصابين بفيروس كورونا؛ متقدما بطلب الوزارة الى رئيس الجمهورية لمنح وسام الشجاعة لهذين الممرضين، وأضاف ان هذه الخطوة الرمزية تعبر عن التبجيل بالجهود والمبادرات التعبوية في تقديم المساعدة الى المواطنين.

وتفيد الاحصائيات الرسمية في البلاد الى اصابة 593 شخصا تعافى منهم 123 وغادروا المستشفى فيما توفي 43 من المصابين لغاية الان.