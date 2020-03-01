أعلن المدير العام لدائرة الجمارك في محافظة ايلام (غرب) عن استئناف العمل في منفذ مهران الحدودي اعتبارا من اليوم الاحد.

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، قال "روح الله غلامي" : انه منذ صباح اليوم الاحد بدات الجمارك العراقية في خدماتها القانونية ذات الصلة بتوريد البضائع من ايران؛ مضيفا ان عملية دخول وتفريغ شاحنات النقل الايرانية قائمة بانسيابية في معبر مهران الحدودي.

كما اشار هذا المسؤول الى دخول الشاحنات العراقية منذ صباح اليوم عبر حدود مهران لنقل السلع الايرانية باتجاه العراق.

واعلن مساعد محافظ ايلام للشؤون الامنية في وقت سابق، عن اغلاق هذا المعبر الحدودي وبتالي وقف عملية النقل وعبور الزوار في هذه المنطقة حتى اشعار آخر.