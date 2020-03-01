أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، ان يوم " الاثنين" آخر مهلة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الحلبوسي في كلمة له داخل جلسة البرلمان: إن "يوم " الاثنين" آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف".

وأفاد مصدر برلماني، الأحد، بأن عدد الحاضرين من النواب داخل القاعة 108 بما فيهم هيئة الرئاسة. وقال المصدر لـ "السومرية نيوز": إن "عدد الحاضرين من النواب حتى اللحظة داخل القاعة بلغ 108 نواب فقط بما فيهم هيئة الرئاسة".

هذا وعقد رؤساء الكتل النيابية الشيعية، قبل جلسة مجلس النواب، إجتماعاً بإستثناء ائتلاف دولة القانون.

وقال مصدر نيابي: إن تلك الكتل عقدت اجتماعها في مقر كتلة الحكمة؛ مبيناً ان الاجتماع ضم النائب حسن شاكر الكعبي عن بدر، ونبيل الطرفي عن سائرون، وأحمد الأسدي عن سند، وحيدر الفؤادي عن عطاء، وعدنان فيحان عن صادقون.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وذلك بعد إرجاءها الخميس الماضي بسبب عدم التوافق وسط مقاطعة "الكرد والسنة".

في سياق آخر اغتيل، الأحد، ضابطا برتبة عقيد ينتسب لوزارة الداخلية العراقية بهجوم مسلح في محافظة ديالى شرقي العراق.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله: إن "مسلحين مجهولين فتحوا، صباح الأحد، نار أسلحتهم تجاه ضابط برتبة عقيد ينتسب إلى حماية المنشآت في وزارة الداخلية، أثناء مروره قرب قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".

ويتعرض العراقيون في عموم محافظات القطر، لعمليات اختطاف، واعتقال، وقتل، ومحاولات اغتيال، منذ اندلاع التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ميدانيا، أغلقت السلطات العراقية جسر السنك والمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، كإجراء احترازي لتظاهرات شعبية تشارك فيها تنسيقيات الحراك من مناطق جنوب العراق.

*محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 سنة لداعشي صادر أملاكا في كركوك

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد، بالسجن لمدة 15 سنة بحق ارهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية اقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك شمالي

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان له إن "المدان اعلن البيعة لعصابات داعش الارهابية وتم تنسيبه للعمل ضمن مفرزة ادارية تابعة لديوان ما يسمى عقارات الدولة الاسلامية ضمن ولاية كركوك – قاطع داقوق".

وأضاف أن "المدان كان واجبه حجز ومصادرة الدور العائدة لمنتسبي الاجهزة الامنية فضلا عن منازل المواطنين الذين يتركون دورهم"، لافتا إلى أنه "مع افراد مفرزته يقومون بكتابة عبارات على تلك المنازل (عقارات تابعة للدولة الإسلامية) ومن ثم تسليمها الى عوائل عصابات داعش الارهابية".

وتابع أن "المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5/ 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".