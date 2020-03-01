*وزير الصحّة اليمني: لا إصابات بـ"كورونا" والإمارات ستتحمل المسؤولية إن تفشّى

نفى وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل، تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا في اليمن، محمّلاً الإمارات المسؤولية الكاملة في حال ظهور أي حالة إصابة بالفيروس في اليمن، نتيجة نقلها المشتبه بإصابتهم بكورونا من الإمارات إلى اليمن.

وتابع المتوكل قائلاً إن "الإمارات قتلت أبناء الشعب اليمني بشكلٍ مباشر من خلال طائراتها، واليوم تسعى لقتلهم من خلال نقل الأوبئة والأمراض".

وأكد وزير الصحة اليمني أهمية تعزيز بناء قدرات الكادر البشري في مجال الوبائيات، في ظل استمرار العدوان الذي تسبّب بانتشار الأمراض والأوبئة .

ميدانياً ، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الأحد، طائرة تجسسية معادية تابعة لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأكد مصدر في مدينة الدريهمي المحاصرة إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في المدينة أثناء قيامها بأعمال عدائية.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت في الخامس من الشهر الماضي طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

يشار إلى أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية سيطروا قبلها بيوم على طائرة تجسسية تابعة للغزاة والمرتزقة في قرية الكوعي بأطراف مدينة الدريهمي في ذات المحافظة.

كما أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية الأحد، سيطرتهما على عاصمة محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بعد معارك عنيفة مع قوات المستقيل هادي.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني، ان قواته نفذت في وقت سابق من الأحد، عملية هجومية واسعة على قوات المستقيل هادي في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، تمكنت خلالها من السيطرة على المديرية بعد أن سيطرت على وادي الشجن وقرية الخربة شرق الجوف.

وأضاف أن المعارك العنيفة التي دارت في مدينة الحزم، تسببت بنزوح واسع للمدنيين باتجاه محافظة مأرب.

*تسجيل أكثر من 150 خرقا لاتفاق السويد في الحديدة خلال الساعات الماضية

من جهة أخرى ، بلغت خروق قوى العدوان السبت، بمحافظة الحديدة أكثر من 150 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان نفذت أكثر من 150 خرقا لاتفاق السويد في الحديدة، بينها 3 اعتداءات على رقابة سيتي ماكس.

وتابع المصدر: أن من ضمن الخروق استحداث تحصين جنوب شارع ال50 وتحليق طائرة تجسسية في أجواء المنظر ومنطقة كيلو16.

وأضاف : أن من ضمن الخروق في الحديدة أكثر من 20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و126 خرق بالأعيرة النارية في مختلف الجبهات.

وكانت قد بلغت الخروقات الجمعة 202 خرقا لاتفاق السويد بالحديدة.