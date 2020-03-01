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رقم الخبر: 277347 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 19:39 الاقسام: عربيات  
تونس.. مكافحة الإرهاب على رأس أجندة مؤتمر وزراء الداخلية العرب

تونس.. مكافحة الإرهاب على رأس أجندة مؤتمر وزراء الداخلية العرب

إنطلقت في العاصمة التونسية، الأحد، فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية العرب، وذلك بحضور وزراء داخلية الدول العربية ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وتترأس السودان أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي سيناقش عددا من القضايا على رأسها مكافحة الإرهاب.

وسيناقش المؤتمر تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أعمال دورتي المجلس الـ36 والـ37، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حسب بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتضمن البيان إعلان إنشاء فريق عمل عربي لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للعمليات الإرهابية.

كما تضمن جدول أعمال المؤتمر النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي العمليات الإرهابية.

ويفتتح المؤتمر رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ في أولى نشاطاته الحكومية بعد تسلمه السلطة الجمعة.

والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان، حيث دعا سعيد خلال اللقاء لمقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب عمادها التربية والتعليم والقضاء المستقل لمكافحة التهديدات التي تمس الأمن القومي العربي.

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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