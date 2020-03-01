وضعت السلطات الإماراتية رياضيين صهاينة كانوا يشاركون في مسابقة للدرجات الهوائية في الحجر الصحي، رافضة مغادرتهم البلاد، في إنتظار نتائج فحوصاتهم، التي أجريت لهم لتأكيد عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وألغى مجلس أبوظبي الرياضي أول الخميس ما تبقى من مراحل سباق "طواف الإمارات للدراجات"، عقب تشخيص إصابتين بالفيروس لمتسابقَين من الجنسية الإيطالية.

وإثر القرار، تم إجراء فحوصات طبية لجميع المشاركين في السابق وفُرض الحجر الصحي على جميع نزلاء فندقَين في أبوظبي، تعاملوا مع الإيطاليين المصابين بالفيروس.

ومن بين هؤلاء فريق "الأكاديمية الإسرائيلية" للدراجات الهوائية الذي يشارك للمرة الأولى في طواف الإمارات.

بدورها، قالت "الأكاديمية الإسرائيلية" إن أفراد فريقها خضعوا للحفوصات المطلوبة في أبوظبي، وينتظرون نتائجها وقرارات لاحقة، ولن يسمح لهم بمغادرة الفندق حتى ذلك الحين.

وسجلت الإمارات، حتى الآن، إصابة 13 شخصا بفيروس "كورونا"، تعافى 3 منهم، وهناك اثنان في حالة خطيرة.