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رقم الخبر: 277345 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 19:40 الاقسام: عربيات  
وزير خارجية قطر يؤكد فشل محادثات إنهاء الأزمة الخليجية

وزير خارجية قطر يؤكد فشل محادثات إنهاء الأزمة الخليجية

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، إن المحادثات التي استهدفت إنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج الفارسي التي امتدت لنحو ثلاث سنوات لم تشهد تحقيق أي انفراجة.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة ”لم يحدث أي اختراق لحل الأزمة الخليجية“.

وتابع قائلا: إن قطر كانت تأمل بالتوصل إلى حل للأزمة التي شهدت قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017 إثر اتهامها بدعم "الإرهاب" والتقرب من إيران.

وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن هذا الحظر يستهدف تقويض سيادتها.

وقال الوزير القطري ”كنا نتمنى حلا للأزمة الخليجية لكن لم يكن هناك أي نجاح لجهود الحل... ما زلنا منفتحين على أن تكون هناك حلول إيجابية قائمة على احترام سيادة الدول“.

وقالت وكالة "رويترز"  إن المحادثات بين السعودية وقطر إنهارت هذا الشهر بعد قليل من بدئها ما أبقى على الحظر المفروض على الدوحة.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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