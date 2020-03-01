أعلن رئيس لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في محافظة خراسان الجنوبية/ شرق ايران/ موسى جوينده عن مشروع تشييد صحن الامام محمد الباقر الجديد في مرقدي الامامين الكاظمين عليهم السلام في العراق.

وقال جوينده، في تصريح أدلى به خلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الجنوبية، ان هذا المشروع سيكتمل خلال أربع سنوات فيما تبلغ كلفته الاجمالية تقديرا 2 تريليون ريال (42000 ريال يساوی دولار اميركي واحد بالسعر الرسمي المدعوم).

وأضاف: ان أهالي محافظة خراسان الجنوبية يقدمون تبرعات كبيرة للجنة إعادة العتبات المقدسة في العراق حيث تبلغ نسبتها ضعف تبرعات المحافظات الاخرى.

وتابع: كما تنشط 250 ورشة تضم 13 الف حائك على مستوى المحافظة لحياكة السجاد اليدوي الفاخر والتبرع به للعتبات المقدسة في العراق.

ولفت الى ان المحافظة تعد في الطليعة على صعيد ايفاد المختصين والكوادر الماهرة الى العتبات المقدسة والمساهمة في إعادة إعمار ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف وأضرحة الائمة الطاهرين عليهم السلام في مدن كربلاء والكاظمية وسامراء المقدسة.