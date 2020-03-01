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رقم الخبر: 277342 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 17:11 الاقسام: محليات  
تخصيص اعتمادات بقيمة 200 مليار تومان لمكافحة كورونا

تخصيص اعتمادات بقيمة 200 مليار تومان لمكافحة كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الضمان الإجتماعي "مصطفى سالاري" عن تخصيص اعتمادات بقيمة 200 مليار تومان (يعادل الدولار 4200 تومان حسب السعر الحكومي المدعوم) لشراء معدات طبية للمراكز الصحية لمكافحة كورونا في البلاد.
وخلال اجتماعه اليوم الأحد مع كبار المدراء بالمنظمة بهدف دراسة الوضع واتخاذ الاستراتيجيات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا، أشار سالاري الى التعاون القائم بين المنظمة ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي؛ مؤكدا تعاون جميع المراكز الصحية التابعة لمنظمة الضمان الإجتماعي في انحاء البلاد مع جامعات العلوم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. 
وتابع، ان هذه المراكز على استعداد تام لتقديم الخدمات للمراجعين المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.
وتفيد الاحصائيات الرسمية في البلاد الى اصابة 593 شخصا تعافى منهم 123 وغادروا المستشفى فيما توفي 43 من المصابين لغاية الان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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