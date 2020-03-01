  • الأحد ٦ رجب ١٤٤١
  • الأحد , مارس 01, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277341 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 16:41 الاقسام: اقتصاد  
صادرات السلع الإيرانية عبر ميناء جابهار تنمو بنسبة 190%

صادرات السلع الإيرانية عبر ميناء جابهار تنمو بنسبة 190%

أعلن مديرعام موانئ وملاحة محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) عن زيادة حجم صادرات السلع بنسبة 190 بالمئة عبر ميناء جابهار المطل على بحر عمان.

وأوضح بهروز آقائي، في تصريح له اليوم الأحد، ان حجم صادرات السلع غير النفطية عبر ميناء جابهار خلال 11 شهراً وتحديداً فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 19 فبراير/ شباط 2020 سجل نمواً بنسبة 190 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة. ولفت الى أن عمليات شحن وتفريغ السلع النفطية في الميناء نمت 50 بالمئة وغير النفطية ازدادت 28 بالمئة في الفترة المذكورة.

يشار الى أن ميناء جابهار الاستراتيجي يشكل حلقة وصل لتدفق السلع من الهند الى أفغانستان وبالعكس، حيث استثمرت الهند في الميناء بهدف إيصال بضائعها الى أسواق آسيا الوسطى.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0599 sec