وأوضح بهروز آقائي، في تصريح له اليوم الأحد، ان حجم صادرات السلع غير النفطية عبر ميناء جابهار خلال 11 شهراً وتحديداً فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 19 فبراير/ شباط 2020 سجل نمواً بنسبة 190 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة. ولفت الى أن عمليات شحن وتفريغ السلع النفطية في الميناء نمت 50 بالمئة وغير النفطية ازدادت 28 بالمئة في الفترة المذكورة.

يشار الى أن ميناء جابهار الاستراتيجي يشكل حلقة وصل لتدفق السلع من الهند الى أفغانستان وبالعكس، حيث استثمرت الهند في الميناء بهدف إيصال بضائعها الى أسواق آسيا الوسطى.