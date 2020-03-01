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رقم الخبر: 277340 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 16:39 الاقسام: اقتصاد  
إصدار تراخيص تأسيس 7069 مؤسسة إقتصادية في البلاد

إصدار تراخيص تأسيس 7069 مؤسسة إقتصادية في البلاد

أظهرت إحصائيات رسمية إصدار تراخيص تأسيس 7069 مؤسسة اقتصادية في ايران خلال فصل الخريف فترة 23 سبتمبر/ أيلول حتى 21 ديسمبر/ كانون الثاني 2019.

وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الأبحاث المستقبلية النموذجية وإدارة المعلومات الاقتصادية التابع لوزارة الاقتصاد الايرانية، إن إصدار التراخيص التأسيسية في فصل الخريف إزدادت بواقع 281 ترخيصاً عن فصل الصيف البالغة 6788.

وأوضحت ان التقديرات تشير لتوفير 152 ألفاً و526 فرصة عمل في إطار المؤسسات الاقتصادية المرخصة بفصل الخريف باستثمارات تجاوزت 684ر829 تريليون ريال (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال).

 

 
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