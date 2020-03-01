سجلت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي بـ27 فبراير/ شباط، صفقات بيع أكثر من 826 ألفاً و653 طناً من السلع بقيمة أكثر من مليار و142 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 40 و37% حجماً وقيمة على التوالي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 277 ألفاً و652 طناً من السلع بقيمة 538 مليون دولار، شملت 253 ألفاً و264 طناً من الصلب، و11160 طناً من النحاس، و10420 طناً من الألمنيوم، و250 طناً من الموليبيدن المكثف، و18 طناً من الفلزات الثمينة المكثفة، و540 طناً من سبائك الخارصين، و2000 طن من فحم الكوك.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع أكثر من 548 ألفاً و341 طناً بقيمة أكثر من 605 ملايين دولار، شملت 127 ألفاً و225 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و132 ألفاً و820 طناً من القير، و41 ألفاً و423 طناً من المواد الكيميائية، و1505 أطنان من عوازل الرطوبة، و72 ألفاً و31 طناً من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و16050 طناً من الكبريت، و3000 طن من شمع السلابس، و1679 طناً من زيوت الأساس، و95 ألفاً و764 طناً من المواد البوليمرية، و100 طن من غاز الأرغون.

وفي السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية، تم عقد صفقات بيع 660 طناً من مختلف أنواع السلع.