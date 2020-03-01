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رقم الخبر: 277334 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 16:44 الاقسام: محليات  
قدراتنا العسكرية مستعدة لمواجهة جميع التطورات
قائد قوة الدفاع الجوي الايراني :

قدراتنا العسكرية مستعدة لمواجهة جميع التطورات

قال قائدقوة الدفاع الجوي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية "العميد عليرضا صباحي فرد" : ان ان هذه القوة تواصل القيام بمهامها الرئيسية المتمثلة في حماية اجواء البلاد في كافة الظروف؛ مردفا انه قدراتنا الدفاعية والعسكرية لن تتاثر سلبا بأي من التطورات.
تصريحات قائد الدفاع الجوي الايراني اليوم، جاءت على هامش تفقده للاجراءات الوقائية المتخذة لدى المراكز التابعة لهذه القوة بهدف الحدّ من تفشي الاصابة بفيروس كورونا.
واضاف العميد صباحي فرد، ان الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني، ومنذ الاعلان عن خطر تفشي فيروس كورنا في البلاد، اتخذ اجراءات وقائية واسعة وسيواصل هذه الجهود حتى القضاء نهائيا على هذا الفيروس.
واكد القائد العسكري الايراني، ان جميع المراكز الصحية والعلاجية والاغاثية التابعة لقوة الدفاع الجوي في ارجاء البلاد على اهبة الاستعداد للتعاون مع وزارة الصحة في هذا الخصوص.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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