تعرض ليفربول لخسارة مريرة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه واتفورد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، فجر واتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بدكه شباك ليفربول بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتألق السنغالي إسماعيلا سار في المباراة بتسجيله هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 54 و60، قبل أن يضيف زميله تروي دييني الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

في المقابل عجز المصري محمد صلاح هداف ليفربول وزملاؤه عن تسجيل أي هدف لتنتهي المباراة بثلاثية بيضاء لأصحاب الأرض.

وهذه أول هزيمة للريدز في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز في 26 مباراة وتعادل مرة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وتوقف رصيد ليفربول عند 79 نقطة بفارق 22 نقطة أمام مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب في الموسمين الأخيرين، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب "البريميرليغ".



