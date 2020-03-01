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رقم الخبر: 277326 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
لاعبة كاراتيه ايرانية تتأهل الى اولمبياد طوكيو 2020
ضمن الدوري العالمي الممتاز

لاعبة كاراتيه ايرانية تتأهل الى اولمبياد طوكيو 2020

تمكنت لاعبة الكاراتيه الايرانية حميدة عباس علي من حجز بطاقة التاهل في وزن فوق 68 كغم الى اولمبياد طوكيو 2020.

واستطاعت عباس علي التأهل الى المباراة النهائية ضمن الدوري العالمي الممتاز "كاراتيه 1" الجارية في سالزبورغ بالنمسا.

وكانت لاعبة الكاراتيه الايرانية في المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي الاولمبي وتمكنت من حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 نظرا للنقاط التي احرزتها بصعودها الى المباراة النهائية وخسارة منافستها اليونانية.

بناء على ذلك فان اي نتيجة تخرج بها عباس علي في مسابقات "كاراتيه 1" في المغرب وهي المرحلة الاخيرة من المنافسات المؤهلة الى الاولمبياد، لن تؤثر على تاهلها الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وفي وقت سابق حجز لاعب الكاراتيه الايراني بهمن عسكري بطاقة التاهل الاولى لايران الى الاولمبياد.

وتقلدت عباس علي لغاية الان ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة العالم وذهبية وبرونزية في دورة الالعاب الاسيوية والعديد من الميداليات الملونة في بطولة اسيا والدوري العالمي ومسابقات اخرى، والامل معقود عليها لاعتلاء منصة التتويج في اولمبياد طوكيو 2020 .


 

 

 
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