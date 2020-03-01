تمكنت لاعبة الكاراتيه الايرانية حميدة عباس علي من حجز بطاقة التاهل في وزن فوق 68 كغم الى اولمبياد طوكيو 2020.

واستطاعت عباس علي التأهل الى المباراة النهائية ضمن الدوري العالمي الممتاز "كاراتيه 1" الجارية في سالزبورغ بالنمسا.

وكانت لاعبة الكاراتيه الايرانية في المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي الاولمبي وتمكنت من حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 نظرا للنقاط التي احرزتها بصعودها الى المباراة النهائية وخسارة منافستها اليونانية.

بناء على ذلك فان اي نتيجة تخرج بها عباس علي في مسابقات "كاراتيه 1" في المغرب وهي المرحلة الاخيرة من المنافسات المؤهلة الى الاولمبياد، لن تؤثر على تاهلها الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وفي وقت سابق حجز لاعب الكاراتيه الايراني بهمن عسكري بطاقة التاهل الاولى لايران الى الاولمبياد.

وتقلدت عباس علي لغاية الان ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة العالم وذهبية وبرونزية في دورة الالعاب الاسيوية والعديد من الميداليات الملونة في بطولة اسيا والدوري العالمي ومسابقات اخرى، والامل معقود عليها لاعتلاء منصة التتويج في اولمبياد طوكيو 2020 .



