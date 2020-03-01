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رقم الخبر: 277323 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:10 الاقسام: ثقافة وفن  
«باد راكب الدراجة الهوائية» في سباق مهرجان اسباني

«باد راكب الدراجة الهوائية» في سباق مهرجان اسباني

يشارك الأنيميشن الايراني «باد راكب الدراجة الهوائية» (باد دوجرخه سوار) للمخرجة نازنين سبحان سربندي في مهرجان «انيمك» الدولي في اسبانيا.

وانطلق فعاليات المهرجان في السابع والعشرين من فبراير الماضي واستمر حتى الأول من مارس الحالي.

وسيشارك في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان افلام لاتتجاوز الـ65 دقيقة من سويسرا والمانيا والارجنتين وايران و...

ويحكي «باد راكب الدراجة الهوائية» قصة صبي يدعى باد يملك دراجة هوائية ويستمتع بها ويقودها بحرية ودون القلق من نفاد الوقود.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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