وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث من مارس الحالي وستستمر حتى العشرين منه في فرنسا.

ويفتتح فعاليات قسم السينما الايرانية في المهرجان فيلم «درساج» للمخرج بويا بادكوبه.

والافلام الايرانية الاخرى التي سوف تعرض في هذا القسم هي: «اسرافيل» للمخرجة آيدا بناهنده و«المرأة من نظرة الرجل» للمخرج سعيد نوري و«هندي وهرمز» للمخرج عباس اميني و«الصفير الممتد» للمخرجة قصيدة كلمكاني و«يلدا» للمخرج مسعود بخشي.