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رقم الخبر: 277322 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:07 الاقسام: ثقافة وفن  
تخصيص قسم للسينما الايرانية في مهرجان دولي بفرنسا

تخصيص قسم للسينما الايرانية في مهرجان دولي بفرنسا

خصص مهرجان سينما شمال افريقيا والشرق الاوسط الدولي قسما للسينما الايرانية في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث من مارس الحالي وستستمر حتى العشرين منه في فرنسا.

ويفتتح فعاليات قسم السينما الايرانية في المهرجان فيلم «درساج» للمخرج بويا بادكوبه.

والافلام الايرانية الاخرى التي سوف تعرض في هذا القسم هي: «اسرافيل» للمخرجة آيدا بناهنده و«المرأة من نظرة الرجل» للمخرج سعيد نوري و«هندي وهرمز» للمخرج عباس اميني و«الصفير الممتد» للمخرجة قصيدة كلمكاني و«يلدا» للمخرج مسعود بخشي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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