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رقم الخبر: 277321 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:06 الاقسام: ثقافة وفن  
أنميشنات 7 مخرجين إيرانيين تتنافس في أثينا

أنميشنات 7 مخرجين إيرانيين تتنافس في أثينا

تأهلت أنميشنات سبعة مخرجين إيرانيين للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان «أنيمفست» السينمائي الدولي الذي يقام في العاصمة اليونانية أثينا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الأنميشنات الإيرانية تتنافس في هذا المهرجان اليوناني الذي تختص بمشاركة أفلام الأنميشن القصيرة والطويلة، وتحضر في سباقه الأفلام الإيرانية التالية للحصول على جائزة أفضل أنيميشن وهي:

«الملكوت» للمخرجة فرنوش عابدي، «بعضنا الآخر» للمخرجة سارا طبيب، «المتأكل» للمخرج محسن رضا بور، «الجسم الرمادي» للمخرجة سمانة شجاعي، زقزقة العصفور للمخرجة فرزانة أميدوارنيا ومن إنتاج مشترك بين الدنمارك وإيران، «أسطورة جبل التنين» من إخراج أصغر صفار وعباس جلالي يكتا و«كان جدي منتجا رومانسيا» للمخرجة مريم مهاجر ومن إنتاج انجلترا.

وتنعقد فعاليات مهرجان «أنيمفست» السينمائي الدولي الخامس عشر في الفترة بين السادس حتى الثاني والعشرين مارس / آذار 2020 في أثينا عاصمة يونان.

وقد شارك إثنا عشر فيلما أنميشنا إيرانيا في الدورة الرابعة عشرة من هذا المهرجان الذي أقيم في الفترة بين الثاني عشر حتى السابع عشر من مارس عام 2019.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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