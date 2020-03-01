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رقم الخبر: 277318 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:07 الاقسام: ثقافة وفن  
الزجاج الفينيقي.. صناعة انتشرت في الألف الأول قبل الميلاد
في الماضي من أهم الكماليات وأكثرها شيوعاً

الزجاج الفينيقي.. صناعة انتشرت في الألف الأول قبل الميلاد

الزجاج، هذه المادة الأولية في حياتنا اليومية، كانت في الماضي من أهم الكماليات وأكثرها انتشارا. اكتُشف الزجاج قبل 5000 سنة في مصر، لكن مدن الشاطئ اللبناني اشتهرت بصناعته وتطويره، ليصبح من أعمدة التجارة عبر المتوسط للفينيقيين.

ابتدأ الفينيقيون صناعة الزجاج، وانتشرت صناعته في الألف الأول قبل الميلاد حول شواطئ بلاد الشام المطلة على البحر المتوسط.

تشهد بعض الآثار الفنية الباقية على فن الزجاج الفينيقي ممثلة في الأواني الملونة على شكل أمواج، أو على شكل بقع فسيفساء ملونة، وتسمى الأوراق الألفية millefiori. ويتوافر في متاحف دمشق وبيروت وتونس وغرناطة نماذج من هذه الأواني، التي انتقلت صناعتها إلى العصر الإغريقي الروماني، ولكنها ترسخت على أرض الإسلام، حاملة التقاليد السابقة. ولعل طريقتها أصبحت تعتمد على إضافة خيوط زجاجية ملونة إلى جسم الآنية بآلة تشبه المشط، فتكوّن أشكالاً تموجية شبيهة بأسنان المنشار أو حراشف السمك، كما تختلف بألوانها عن ألوان الزجاج القديم، إذ طغى اللون الأرجواني الفاتح عليها وأصبحت الخطوط أكثر سماكة.

وفي العصر الروماني، باتت المدن الفينيقية المصدر الأول للزجاج في الإمبراطورية. ويقول وايتهوس إنه عُثر على قطع زجاجية كتب عليها «صنعها إنيون» الذي قد يكون اسم مصنع أو حرفي مركزه في الصرفند. وتكاثر الطلب على الأواني الزجاجية. وفي الفترة البيزنطية استمرت وتيرة الصناعة وبدأت القطع تلبس رداء الدين الجديد فظهرت الصلبان على القطع الزجاجية وأُنتج قرع للحجاج لنقل الزيت المقدس ومياه الأردن. وفي العصور الإسلامية اشتهرت مصانع صور وبيروت بابتكارها طرق إدخال المعادن كالنحاس على الزجاج للحصول على بريق داخلي. 

                  

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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