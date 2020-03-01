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رقم الخبر: 277317 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تنجح في تصنيع عدة لتشخيص فيروس كورونا

ايران تنجح في تصنيع عدة لتشخيص فيروس كورونا

نجح باحثون في شركة معرفية ايرانية بمحافظة لرستان /غرب/ بتصنيع عدة طبية لتشخيص فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي لهذه الشركة المصنعة، علي غلامي: قبل دخول هذا الفيروس إلى البلاد وبعد وضع خارطة العوامل الوراثية للفيروس (الجينوم البشري) في قاعدة البيانات الاميركية، تم وضع تصميم هذه العدة على جدول الأعمال.

واوضح ان عدة تشخيص كورونا مصنعة ومصممة وفقا للمعايير العالمية، وقال: ان الباحثين في هذه الشركة المصنعة قاموا باستخراج وتوليف جزء من جينوم الفيروس بطريقة المحاكاة، وحصلنا على نتيجة جيدة للغاية لدى اختبار العدة.

واكد المدير التنفيذي للشركة المعرفية قدرتها على انتاج ما بين 150 الى 200 عدة لتشخيص فيروس كورونا يوميا، مشيرا الى ان تكلفة تصنيعها تبلغ ثلث قيمة العدة المستوردة من الخارج.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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