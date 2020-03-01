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رقم الخبر: 277316 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران تنضم الى نادي البلدان الرائدة بانتاج الادوية الحيوية

ایران تنضم الى نادي البلدان الرائدة بانتاج الادوية الحيوية

انضمت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى نادي البلدان المعدودة المتقدمة في العالم بانتاج الادوية الحيوية المتطورة وذات التقنية المعقدة للغاية رغم ظروف الحظر الظالم.

وقال أمين لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية في القسم العلمي والتقني الرئاسي في ايران مصطفى قانعي، إن ايران لم تحصل على تقنيات انتاج هذه الادوية فحسب بل تنتج أدوية معقدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية لاتقل عن مثيلاتها الاجنبيات.

وأضاف: إن بعض الادوية الحيوية تنتج وفق تقنيات معقدة ومتطورة للغاية ولا تمتلك الكثير من بلدان العالم هذه التقنيات الا ان المختصين الايرانيين استطاعوا المضي قدما في سلوك هذا الطريق الشاق بشكل لافت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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