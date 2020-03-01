وجّهت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، نصائح بعدم ارتداء الأصحاء كمامات طبية، فيما أكدت أنه ينصح ارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى «كوفيد-19» (كورونا).

وذكرت المنظمة على موقعها في «تويتر« واطلعت عليها السومرية نيوز، انه «لا يُنصح بان يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)».

وأشارت إلى «ضرورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس»، مؤكدة أن «الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون او فركهما بمُطهر كحولي».

وأوضحت أنه «عند ارتداء كمامة، يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها».