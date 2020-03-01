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رقم الخبر: 277315 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 14:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الصحة العالمية: لا ننصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات

الصحة العالمية: لا ننصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات

وجّهت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، نصائح بعدم ارتداء الأصحاء كمامات طبية، فيما أكدت أنه ينصح ارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى «كوفيد-19» (كورونا).

وذكرت المنظمة على موقعها في «تويتر« واطلعت عليها السومرية نيوز، انه «لا يُنصح بان يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)».

وأشارت إلى «ضرورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس»، مؤكدة أن «الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون او فركهما بمُطهر كحولي».

وأوضحت أنه «عند ارتداء كمامة، يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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