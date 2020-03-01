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رقم الخبر: 277307 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 12:04 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية: أمريكا لا تمتلك الصلاحية القانونية لتقرير مصير أفغانستان

الخارجية الايرانية: أمريكا لا تمتلك الصلاحية القانونية لتقرير مصير أفغانستان

تعليقا على توقيع الاتفاق الاخير بين امريكا وحركة طالبان الافغانية، أعربت الخارجية الايرانية في بيان عن ترحيبها بأي خطوة للسلام في افغانستان ، مشيرة الى ان امريكا لاتمتلك الصلاحية القانونية لتوقيع اتفاق سلام او تقرير مصير مستقبل افغانستان.

واضاف بيان الخارجية الايرانية الذي صدر اليوم الاحد ، أن طهران ترى أن السلام الحقيقي في افغانستان لايتحقق الا عن طريق الحوار الافغاني - الافغاني بمشاركة الاطراف السياسية في هذا البلد ومن بينها حركة طالبان والأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات دول الجوار الافغاني.
واكد البيان أن ايران ترحب بأي تطور يساعد في احلال السلام والاستقرار في افغانستان ، وتدعم اي محاولات في هذا المجال بأدارة الافغان انفسهم، مضيفا أن ايران تعتقد أن الوجود العسكري الأجنبي في افغانستان غير قانوني وهو السبب الاساس للحرب وانعدام الأمن في هذا البلد ، وبالتالي فان خروج القوات الاجنبية هو مفتاح التوصل الى السلام والاستقرار في افغانستان وأن أي جهد بهذا الاتجاه يساهم في صنع السلام في هذا البلد.
وأعتبر بين الخارجية الايرانية ان الاجراءات الامريكية هي محاولات لشرعنة الوجود العسكري في افغانستان مشددة على ان طهران تعارض هذه الاجراءات وتؤكد ان امريكا لاتمتلك الصلاحية القانونية لتوقيع اتفاق سلام او رسم مستقبل افغانستان.

يُتبع...

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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