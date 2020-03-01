الرئيس الأميركي يؤكد أن الاتفاق مع حركة "طالبان" يسمح بتخفيض القوات الأميركية في أفغانستان، و"اذا حصلت أمور سيئة في أفغانستان فسنعود الى هناك وبسرعة ".

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بتوقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان تأمل واشنطن أن يمهّد لإنهاء أطول حروبها، مشيراً إلى أنه سيلتقي قادة طالبان قريباً

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض "سألتقي شخصياً قادة طالبان في وقت قريب".

واذ أبدى اقتناعه بأن طالبان تريد "القيام بشيء ما لتثبت بأن ما جرى ليس مضيعة للوقت"، كما وجه تحذيراً إلى المتمردين قائلاً "اذا لم تتم الأمور على ما يرام سنتراجع" عن الاتفاق.

وسُئل عن انتقادات جون بولتون مستشاره السابق للأمن القومي والذي اعتبر ان الاتفاق "غير مقبول" فأجاب "لا يحق لأحد ان ينتقد الاتفاق بعد 19 عاماً"، مضيفاً "ما فعلناه للعالم هو امر رائع".

وخلال المؤتمر أكّد ترامب أن الاتفاق مع طالبان يسمح بتخفيض القوات الأميركية في أفغانستان، مضيفاً "اذا حصلت أمور سيئة في افغانستان فسنعود الى هناك وبسرعة ".

يذكر أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" وقعّوا اتفاق "السلام في أفغانستان"، اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من الدوحة، إن بلاده "ستراقب عن كثب التزام حركة طالبان بالاتفاق".

ووفق الاتفاق، فإن الجانبين سيتباد لان آلاف الأسرى قبل المفاوضات الأفغانية، كما ستنطلق "مفاوضات السلام" الأفغانية بحلول 10 آذار/ مارس.

وأصدرت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بياناً مشتركاً اليوم السبت، قبل توقيع الاتفاق الأميركي مع حركة "طالبان" الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.