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رقم الخبر: 277299 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 10:01 الاقسام: عربيات  
النخالة: نمتلك آلاف الصواريخ التي تطال كل المدن المحتلة.. ولـ"سليماني" دور كبير في تعزيز المقاومة

النخالة: نمتلك آلاف الصواريخ التي تطال كل المدن المحتلة.. ولـ"سليماني" دور كبير في تعزيز المقاومة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تابع شخصياً كل الملفات الخاصة بنقل السلاح إلى غزة.

وأوضح النخالة في لقاء له السبت، أن سليماني أشرف على عمليات معقدة وسافر إلى عدة دول لملاحقة إمكانية نقل الأسلحة، مضيفاً "له دور كبير في تعزيز المقاومة الفلسطينية".
وأضاف "سليماني نقل الثورة الفلسطينية من مجرد مجموعات عسكرية تختبئ لجيش قوي يمتلك كل الأسلحة والكفاءات ولم يكتفي بنقل الصواريخ الجاهزة بل كان هناك نقلة نوعية بما يتعلق بالصواريخ".  
وتابع: تستطيع غزة أن تتباهى أن لديها آلاف الصواريخ التي يمكن أن تضرب كل المدن الإسرائيلية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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