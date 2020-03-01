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رقم الخبر: 277296 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 09:53 الاقسام: محليات  
عودة المسافرين الايرانيين العالقين في الإمارات إلى البلاد مستمرة

عودة المسافرين الايرانيين العالقين في الإمارات إلى البلاد مستمرة

في اطار المتابعات التي اجرتها القنصلية الايرانية في دبي مازالت عودة المواطنين الايرانيين العالقين في الامارات الى البلاد مستمرة عبر دبي والشارقة.

وافاد تقرير للقنصلية الايرانية في دبي السبت بانه تمت اعادة 305 شخصا برحلة لشركة "ماهان" و 145 شخصا برحلة لشركة "ايران اير" الى البلاد السبت فيما سيتم نقل 330 شخصا بواسطة سفينة "والفجر" التابعة لشركة الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاحد الى البلاد اي ما مجموعه 780 شخصا.
وستقوم شركة الملاحة البحرية الايرانية بنقل ذات العدد لغاية الثلاثاء من الامارات وستستمر هذه العملية لغاية اعادة جميع المواطنين العالقين بعد توقف الرحلات الجوية وسفن الركاب بين البلدين على خلفية فيروس كورونا.

 
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