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رقم الخبر: 277294 تاريخ النشر: آذار 01, 2020 الوقت: 09:52 الاقسام: محليات  
رئيس المجلس الروسي للمفتين يثمن مواقف قائد الثورة الاسلامية

رئيس المجلس الروسي للمفتين يثمن مواقف قائد الثورة الاسلامية

أعرب رئيس رئيس المجلس الروسي للمفتين لدى لقائه سفير الجمهورية الاسلامية عن تقديره لمواقف سماحة قائد الثورة الاسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وخلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو  "كاظم جلالي"، وصف رئيس المجلس الروسي للمفتين "راويل عين الدين" العلاقات الروسية-الايرانية بأنها ودية واخوية. وأشار الى المستوى الجيد لتبادل الزيارات بين علماء الدين في البلدين.
وأكد ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مؤكدا دعم الأقلية الروسية المسلمة لهذه العلاقات .
ونوه الى الدور البارز لللعلاقات الجيدة بين المسؤولين الروس والايرانيين الذي اسهم في سياق تسوية الازمة السورية واستتباب الأمن والسلام في الشرق الاوسط دون تدخل الاجنبي .
وادان الحظر الامريكي ضد ايران وروسيا والصين وتركيا عازيا السبب الى ان الولايات المتحدة تعتبر زعماء هذه الدول تهديدا لها .
واعتبر صفقة القرن بأنها ضد مصالح الشعب الفلسطيني؛ مثمنا مواقف قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في دعمه القضية الفلسطية ودفاعه عن حقوق شعبها .
من جانبه اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية كاظم جلالي ان عزم وارادة مسؤولي البلدين ترتكز على تنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات ومنها الثقافية مرحبا بتبادل الزيارات بين علماء الدين للبلدين واصفا هذه الزيارات بأنها مهمة في سياق تعزيز التقارب بين الشعبين أكثر فأكثر.

 
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