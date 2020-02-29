*غارة تركية على منطقة الزربة بريف حلب تستهدف مواقع للجيش *أردوغان يزعم مقتل أكثر من 2000 جندي سوري *الجعفري: نقاط المراقبة التركية تحولت إلى غرف عمليات وإسناد للإرهابيين * اتفاق روسي تركي على السعي لخفض التوتر في إدلب

نفت دمشق ادعاءات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، باستهداف أي منشأة أو مستودعات عسكرية كيميائية في شمال حلب.

ونفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عبر مراسلها، وجود أي استهداف لأي منشأة عسكرية في شمال سوريا، معتبرا أن الرئيس التركي "يمارس سياسة التضليل ويدعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية".

وأشارت الوكالة إلى أنه، لو كانت ادعاءات الرئيس التركي صحيحة، بتدمير منشأة كيميائية تبعد 13 كم جنوب حلب، لكان هناك أعداد كبيرة من القتلى في المناطق المحيطة.

واعتبرت الوكالة أن "الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سوريا لا تمتلك أية منشآت كيميائية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن السبت في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول، تدمير مستودعات كيميائية تابعة للحكومة السورية، مشيرا إلى أنه "لم نرغب بالوصول إلى هذه النقطة لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة".

في السياق، أفاد مصدر عسكري بارتقاء عدد من الشهداء في صفوف الجيش السوري وحزب الله إثر قصف بطائرة تركية مسيرة في منطقة الزربة بريف حلب، السبت.

وأشار المصدر إلى "تنفيذ المقاتلات التركية عدة غارات على مواقع الجيش السوري بالتزامن مع قصف مدفعي".

وأضاف أن "المجموعات المسلحة حاولت أن تستغل القصف التركي لإعادة تجميع قواتها لمهاجمة المناطق المحررة في ريف حلب".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال حصل الجمعة، بأن "كل مقاتلين الحكومة السورية أصبحت أهدافاً وسيتم ضربها"، وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة التركية.

الاتصال بين الرئيسين التركي والروسي جاء عقب مقتل 33 جندياً تركياً، سقطوا بقصفٍ جوي استهدف رتلاً لهم في جبل الزاوية في إدلب، فضلًا عن وقوع 32 مصاباً.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل جندي وجرح اثنين جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري على موقع لقواتها في إدلب.

الوزارة قالت في بيان، إن "القصف المدفعي للجيش السوري استهدف عناصر الجيش التركي، الموجودين في إدلب لتحقيق وقف إطلاق النار".

في السياق زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مقتل أكثر من 2000 جندي سوري في مدينة إدلب.

وقال "أردوغان، في مؤتمر صحفي، "لقد ارتفع عدد الشهداء الأتراك في إدلب إلى 36 قتيلا، إلا أننا قتلنا حتى الآن أكثر من 2000 من جنود الحكومة السورية ودمرنا 49 دبابة و 17 مدرعة و 300 مركبة" حسب زعمه.

​وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ وتحييد 56 مقاتل من القوات السورية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

هذا وزعمت وكالة "رويترز" أن 9 مجاهدين من "حزب الله" اللبناني استشهدوا بقصف تركي في إدلب السورية الجمعة.

وأضافت الوكالة السبت، أن الضربات التركية استهدفت مقرا لـ"حزب الله" قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة.

من جانبه ، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن بلاده "ستواصل التصدي للعدوان التركي الداعم للإرهاب".

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول إدلب، الجمعة، إن "نظام إردوغان والإرهابيين التابعين له استغلوا اتفاقات خفض التصعيد لمحاولة فرض واقع إرهابي على حساب معاناة السوريين في إدلب وحلب وريفي اللاذقية وحماة من جرائم الإرهابيين".

وأشار إلى أن أنقرة "حوّلت نقاط المراقبة التركية داخل الأراضي السورية إلى غرف عمليات ونقاط إسناد ودعم للتنظيمات الإرهابية"، داعياً مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياته ووضع حد لمغامرات نظام أردوغان التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن "اتفاق سوتشي حول إدلب يؤكد الالتزام بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ويجب احترامه والالتزام به".

وأضاف نيبينزيا، أن "الوضع تطور وزاد التوتر في شمال سوريا والأتراك آمنون في نقاط المراقبة هناك، مشيراً إلى أن "المفاوضات ماضية في إطار استانة لتهدئة الأوضاع بالتركيز على مناطق التهدئة".

بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، أن "مسار أستانه انتهى"، داعيةً مجموعة من الدول على رأسها روسيا والصين وفيتنام إلى "تسريع حل سياسي سوري-سوري".

بموازاة ذلك ، ذكرت الخارجية الروسية أن موسكو وأنقرة أكدتا سعيهما لنزع فتيل التوتر "على الأرض" في إدلب مع المضي قدما في مواجهة العناصر الإرهابية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية السبت في أعقاب مشاورات أجراها المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ضمن وفد روسي يضم ممثلين عن وزارة الدفاع، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال في الفترة بين 26 و28 فبراير في أنقرة.

وقال البيان إن الطرفين "واصلا بحث الخطوات العملية التي تساهم في فرض استقرار ثابت في منطقة إدلب لخفض التصعيد على أساس ضمان تنفيذ مذكرتي 4 مايو للعام 2017 و17 سبتمبر للعام 2018 بالكامل".

وأضاف البيان : أن كلا الطرفين أكدا السعي لخفض حدة التوتر "على الأرض" مع الاستمرار في محاربة الإرهابيين المصنفين على قوائم مجلس الأمن الدولي"، إضافة إلى العمل على حماية المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد وخارجها، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجميع المحتاجين.

وبعد هذه الجولة من المباحثات، تبقى أزمة إدلب بانتظار لقاء قد يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل.

*دمشق: الأمريكان يبيعون النفط السوري عبر تركيا

قال عاطف نداف وزير التجارة الداخلية السوري، إن الولايات المتحدة تبيع النفط من الحقول السورية، عبر تركيا إلى بلدان أخرى.

وأضاف الوزير السوري، في حديث لبرنامج تلفزيوني روسي: "عدونا - الولايات المتحدة، وهي التي تبيع النفط السوري لتركيا التي تبيعه لاحقا لدول أخرى. وفي الأجزاء الأخرى من سوريا، حيث يوجد النفط، لا تزال مرافق البنية التحية مدمرة بالكامل، وكذلك تبقى مدمرة السكك الحديدية وجميع محطات الطاقة الكهربائية. لا توجد كهرباء لدينا، وبدونها لا يوجد إنتاج محلي".

وأشار إلى أن سوريا مجبرة على استيراد النفط، الذي لا يمكن شراؤه إلا بالدولار، ونوه بأن البنوك السورية، بما في ذلك البنك المركزي، تخضع للعقوبات، وبأن أي تحويلات مالية إلى سوريا من الخارج محظورة.

في أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "ربما حان الوقت لأن ينتشر الأكراد في المنطقة النفطية" السورية. وبرر ترامب ذلك، "بأنهم بحاجة إلى المال". وقال ترامب: "يمكننا أن نرسل واحدة من شركاتنا النفطية الكبرى إلى هناك، لتفعل كل شيء بشكل صحيح".