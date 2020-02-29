أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تماثل إحدى الحالات المصابة بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء؛ لافتة إلى أن الحالات الأخرى تخضع للمتابعة، وهي في حالة صحية مستقرة.

وأهابت الوزارة، في بيان نشر على الإنترنت، بالجميع اتباع الإرشادات الخاصة للوقاية من المرض، من بينها التقليل من المصافحة وتجنب التقبيل في المناسبات الاجتماعية.

وكانت السلطات العمانية اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون.

وجاء القرار، عقب الإعلان عن اكتشاف 5 حالات إصابة بالفيروس لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، السبت، أن "الإحصائيات تشير إلى أن عدد الإيرانيين الذين عادوا إلى بلدهم منذ 25 من الشهر الحالي تجاوز 600 مواطن".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى". وتابعت أن "رحلات طيران ستتوفر غدا الأحد من شيراز، ويوم الاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضا من شيراز".