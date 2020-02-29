يواصل فيروس كورونا المستجد زحفه عبر العالم ليشمل مناطق جديدة رغم إجراءات اتخذتها معظمم الدول للتصدي للفيروس القاتل، يأتي هذا وسط تأكيد منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره.

في هذا الصدد أعلنت الصحة العالمية أن الفيروس بات منتشرا في أكثر من 50 دولة بعدد إصابات تجاوز 80 ألفا و726 حالة، من بينها نحو 4315 إصابة خارج الصين، في حين تجاوز مجمل عدد الوفيات جراء الفيروس 2859 حالة. كما رفعت المنظمة خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "أعلى مستوى"، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، محذرة من أنها سترتكب "خطأ مميتا" إن ظنت أنها بمنأى عنه.

وفيما يلي أبرز التطورات بشأن الفيروس بحسب الدول:

*آسيا

قالت اللجنة الوطنية للصحة السبت، إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 79251 حالة. في حين بلغ عدد الوفيات 2838 حالة بنهاية الجمعة.

أعلنت الصين، السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في برها الرئيسي من جراء الفيروس إلى 2835.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة 100 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251.

كما سجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بالفيروس، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان. وأشار البيان أيضا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جراء الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.

في كوريا الشمالية القريبة من بؤرة الفيروس، حذر الزعيم كيم جونغ أون المسؤولين في الحزب الحاكم من "عواقب وخيمة" في حال دخول فيروس كورونا إلى البلاد. وأشارت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية إلى إقالة مسؤولين اثنين في النظام، وإلى حل خلية حزبية، للاشتباه في وجود فساد كان يمكن أن يهدد التدابير الوقائية المتخذة ضد الفيروس.

وفي ماليزيا.. أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 25 حالة.. وأكد وزير الصحة الماليزي الدكتور نور هشام - وفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد إلى 25.

وأوضح أن الحالة الـ23 لامرأة ماليزية عادت من اليابان يوم 23 فبراير وأصيبت بالحمى، أما الحالتان الآخريان، فإحداهما لامرأة يابانية تعمل في ماليزيا وكانت تسافر إلى اليابان وإندونيسيا والأخرى لرجل إيطالي تزوج من ماليزية وسافر إلى إيطاليا في منتصف فبراير.

وفي تايلاند..أعلنت وزارة الصحة العامة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 21 عاما تعامل مع سياح أجانب.

ورفعت منظمة الصحة العالمية، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدًا"..وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس إن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

*أوروبا.. تدابير جذرية لردع تفشي الوباء

في فرنسا أعلنت السلطات تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 57. ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، في حين ستبقى العديد من المدارس مغلقة في منطقة واز شمالي باريس بعد انتهاء العطلة. كما تأكدت عدة إصابات بالفيروس في قاعدة كريل العسكرية شمالي العاصمة الفرنسية.

في حين سجلت ست ولايات في غرب ألمانيا إصابات جديدة، ليناهز إجمالي عدد المصابين 60 شخصا. ويُقدر عدد الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحي في منازلهم حاليا كإجراء احترازي بولاية شمال الراين-فيستفاليا حوالي ألف شخص.

ولم تسلم الدنمارك من الفيروس فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى ثلاث.

بينما أعلن تسجيل إصابتين في إنجلترا ليصل عدد المصابين إلى 19 حالة.

وفي سويسرا قررت السلطات حظر التجمعات العامة التي تتجاوز ألف شخص حتى منتصف الشهر المقبل.

وارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في اسبانيا إلى 43 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين بالبلاد، وذكرت إدارة الصحة في إقليم كتالونيا الاسباني - وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن إحدى الحالتين الجديدتين لسيدة تبلغ 52 سنة في مدينة "جيرونا" بشمال شرق البلاد، كانت قد سافرت مؤخرا إلى إيطاليا، والحالة الأخرى لرجل في بلدة "سانت كوجات ديل فاليس" بمدينة "برشلونة" وكان قد خالط مصابين بالفيروس. وأشارت، إلى أنه تم فرض الحجر الصحي على 41 شخصا، فيما تعافى شخصان من الفيروس الوبائي.

أما روسيا فقد دعت مسؤولة كبيرة السبت، المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج بسبب مخاوف من تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم. وقالت أنا بوبوفا رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك في روسيا لوكالات أنباء محلية إنه يتعين على الروس المكوث لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضافت "لكي تعتبر نفسك محميا اليوم عليك قبل كل شيء أن تحد من كافة الرحلات المستقبلية خارج بلدك قدر المستطاع".

كما سجل الفيروس أولى إصاباته في أستراليا ونيوزيلندا ونيجيريا وليتوانيا وروسيا البيضاء وجنوب أفريقيا وأذربيجان، في حين سجلت هولندا ثاني إصابة بالفيروس، وسجلت ثلاث حالات في المكسيك.

*حالة من الذعر تخيّم على إيطاليا

في ايطاليا بلغ عدد الإصابات بكورونا 888 حالة، توفي منهم 21 شخصا، مما يجعل البلد البؤرة الأبرز لانتشار الفيروس في أوروبا. واتخذت السلطات تدابير جذرية لردع تفشي الوباء، من ضمنها إغلاق المدارس وإلغاء مناسبات رياضية وثقافية، وفرض الحجر الصحي على 11 بلدة في الشمال الذي يعتبر الرئة الاقتصادية للبلد. كما أعلنت الخطوط الجوية التركية الجمعة تعليق رحلاتها الجوية إلى إيطاليا اعتبارا من 1 مارس/آذار المقبل.

مع ارتفاع عدد الإصابات والضحايا ساعة تلو الأخرى في إيطاليا جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) تتعاظم مظاهر الذعر والهلع بين الناس الذين فضل أغلبهم البقاء في منازلهم والخروج فقط في حالات الضرورة لشراء مواد التموين.

ورغم النداءات المتكررة التي أطلقتها الرئاسة ودعت فيها إلى ضرورة رصّ الصفوف وتغليب مشاعر الوحدة الوطنية على الخلافات والصراعات الضيقة بين الأحزاب السياسية، بدا الأمين العام لحزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني عازما على

الاستمرار في انتقاد الحكومة.

واتهم سالفيني على شاشات قنوات مجموعة "ميدياسيت" الإعلامية -التي يملكها حليفه الملياردير سلفيو برلسكوني- الحكومة بالعجز والتقصير في إدارة الأزمة، مما يغذي برأيه مشاعر الخوف في أوساط المواطنين.

وباتت "المنطقة الحمراء" التي توجد فيها عشر بلديات ويقطنها نحو خمسين ألف شخص يخضعون لحجر صحي لم يسبق له مثيل، أكبر بؤرة في أوروبا للفيروس، ففيها ظهر "المريض صفر" الذي عاد من الصين ونشر الوباء.

ورغم أن المنطقة مطوقة بإحكام، فإن الفزع السائد بين أوساط المواطنين أصبح يدفع الكثير من هؤلاء يوميا لمحاولة الفرار من هذا "السجن الكبير" الذي يقف المحتجزون فيه يوميا طوابير طويلة أمام المحال التجارية القليلة التي بقيت أبوابها مفتوحة.

وتراقب الشرطة عن كثب حيث تسمح بالدخول للمحال التجارية بوتيرة شخصين فقط كل مرة. لكن ومع طول الانتظار، تزداد المعاناة وتتعالى أصوات المحتجين، غير المعتادين على الوقوف في طوابير طويلة لمجرد سحب النقود من ماكينات الصرف الآلي أو لشراء سلع الاستهلاك الأساسية.

وشهدت مقاطعتا لومبارديا وفينيتو الأيام الماضية فرارا جماعيا لآلاف الطلاب والعمال ممن أصولهم من جنوب البلاد بشكل عام، وجزيرة صقلية بشكل خاص، بعد قرار السلطات في المقاطعتين إغلاق المدارس والجامعات.

وبين أولئك الذين غادروا خوفا أو للتمتع بعطلة غير مخطط لها، قال ستيفانو، وهو أحد شباب الجنوب ويعيش في شمال البلاد "يسود بين أوساط هؤلاء الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما، مزيج من مشاعر الخوف والقلق".

وفي العاصمة روما، تصاعد الجدل بسبب التأخير في الرد على مكالمات من يتصلون بالرقم الذي خصصته وزارة الصحة لحالات الطوارئ، الأمر الذي دفع بمسؤولة قسم الخدمات بالوزارة لتقديم الاستقالة، مشيرة إلى أن حالة الفزع السائدة قد طغت على حجم التضحيات التي قدمها العاملون بهذا القسم ليلا ونهارا.

*أمريكا.. تستّر البيت الأبيض والفيروس يصل كاليفورنيا

أما امريكا فقد سجلت 62 إصابة بالفيروس دون تسجيل أي حالة وفاة، بحسب ما أفاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة. وحذرت واشنطن رعاياها من السفر غير الضروري إلى إيطاليا التي تعد مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين. كما قال مسؤولان أميركيان مطلعان الجمعة إنه سيتأجل اجتماع لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان مقررا أن تستضيفه الولايات المتحدة في 14 مارس/آذار المقبل بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

ورفعت وكالة رويترز النقاب في تقرير مفصل لها الجمعة، عن معلومات موثقة أعدّها ثلاثة صحفيين هم "جولي استين هاوزن" في شيكاغو، "اندرو هي" في نيومكسيكو و "براد بروكس" في تكساس، حول تستر وتجاهل الحكومة الامريكية بالنسبة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال الاعلاميون الامريكيون أن عدد محدود في إدارات الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد قادر على الكشف عن فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "كوفيد19". مؤكدين أن الحكومة الفيدرالية تمتلك أقل من 10٪ من الكمامات اللازمة لحماية الموظفين والشعب.

ولا تملك واشنطن حتى الآن تمويلًا كافيًا لدعم جهود الرعاية الصحية، كما أن المبلغ الذي طالب به ترامب للحصول على تمويل من الجمهوريين والديمقراطيين صغير جدا.

وتقدر وزارة الصحة الأمريكية أن جميع ولايات البلاد بحاجة إلى 300 مليون كمامة، بينما لديها حاليا أقل من 20 مليون نوع من الكمامات اللازمة، مايكشف عن نقص هائل.

ولم تمض ساعات على تغريدة ترامب، التي تفاخر فيها بإجراءاته في مكافحة فيروس كورونا، حتى أعلن عن إصابات جديدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز"، ليل الجمعة السبت، بتشخيص حالة جديدة من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.

وقالت إن هذه هي الحالة الثانية المجهولة المصدر في الولاية، بعد ما جاءت التحاليل الطبية لأحد سكان مدينة سانتا كلارا إيجابية.

وكانت الولاية سجلت قبل أيام حالة مماثلة لم تعرف فيه سبب الإصابة بالفيروس، إذ لم تسافر خارج الولايات المتحدة ولم تخالط مصاب بكورونا، الأمر الذي يثير مخاوف من تفشي الفيروس.

وقالت الباحثة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصي، جينيفر نوزو، إن فيروس كورونا ربما بدأ ينتشر في ولاية كاليفورنيا التي سجلت أغلب الإصابات في الولايات المتحدة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت "أعتقد أن هناك احتمالا قويا لانتقال العدوى في كاليفورنيا".

وفي السياق ذاته، تحدث مسؤولون في ولاية أريغون عن أول إصابة بالفيروس داخل الولاية، دون معرفة السبب، لكن مركز السيطرة الأمراض والوقاية منها لم يؤكد الإصابة.

وكان ترامب غرّد متفاخرا بالإجراءات التي اتخذتها في سبيل في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي عبر القارات في الأيام الأخيرة، وانتشر في أكثر من 50 دولة في العالم

وقال إن قراره المبكر بإغلاق الحدود أمام الصينيين ووقف الرحلات الجوية أدى إلى عدم تضرر الولايات المتحدة من الفيروس، الأمر الذي قوبل بتشكيك من جانب كثيرين.

وكتب في تويتر "إن فيروسا بدأ في الصين، وينتشر في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، لا ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات المبكرة التي اتخذتها أنا وإدارتي، ضد رغبة الكثيرين، ونقطة حديث الديمقراطيين الوحيدة، وأنتم ترون ذلك، هي أنه خطأ دونالد ترامب".

*تفشّي كورونا في امريكا غير قابل للسيطرة

تقرير لصحيفة "خط الصحة" الامريكية (Healtline)، يرى أن إرغام 32 مليون موظف وعامل في امريكا على الذهاب الى رأس عملهم وحرمانهم من استخدام الاجازات المدفوعة سيؤدي الى تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع. وفقًا للتقرير، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالأنفلونزا في الولايات المتحدة لأكثر من 7 ملايين شخص أكثر مما كان متوقعاً في ذلك الوقت. تجدر الإشارة إلى أن 79 ٪ من موظفي صناعة الأغذية في الولايات المتحدة ليس لديهم إجازة مدفوعة الأجر.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تحوّل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الى نزاع سياسي واسع النطاق بين ترامب والنواب الامريكيين، بعد تقارير متضاربة حول انتشار المرض في البلاد.

* 3 آلاف دولار تكلفة "فحوص كورونا" في امريكا!

لا يهدد فيروس كورونا الجديد الصحة العالمية فقط، بل يمتد ليشكل تهديدا على ميزانية المرضى، وخاصة في الولايات المتحدة، التي يكلف العلاج فيها آلاف الدولارات.

وانتشر تقرير في صحيفة "ميامي هيرالد"، الاثنين، على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، كشف تجربة لأحد المرضى بمدينة ميامي، وتجربته "المكلفة جدا"، لإجراء فحوصات، بعد أن ساورته شكوك بالإصابة بكورونا، بعد عودته في رحلة من الصين.

وبعد فحوص عدة، أجبر على القيام بها خوفا من الإصابة بكورونا، تبين أنه ليس مصابا، ولكن تلك الفحوص كلفته أكثر من 3 آلاف دولار.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "سمارت أسيت" لمعدل دخل الفرد الأمريكي، تبين أن نصف سكان الولايات المتحدة، يمتلكون 4500 دولار أو أقل في حساباتهم البنكية.

وبحسب الدراسة، فأن أيا من هؤلاء سيصاب بفيروس كورونا، أو تظهر عليه أعراض الإصابة، سيتعرض للإفلاس، بسبب تكلفة الفحوص الباهظة.

أما مؤسسة "كايزر فاميلي" الطبية، فقد كشفت دراستها أن 26 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يعزفون عن الحصول على العلاج، بسبب حالتهم المادية، مما يعني أن احتمال ارتفاع رقم الإصابات بكورونا قد يكون أكثر مما هو معروف.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض الوطني الأمريكي، عن اكتشاف 60 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في 6 ولايات وهي أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي وماسشوسيتس وواشنطن وويسكونسن.