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رقم الخبر: 277287 تاريخ النشر: شباط 29, 2020 الوقت: 20:47 الاقسام: عربيات  
مقتل عسكري لبناني وإصابة آخر برصاص مجهولين في منطقة بعلبك

مقتل عسكري لبناني وإصابة آخر برصاص مجهولين في منطقة بعلبك

قتل لبناني وأصيب آخر جراء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في منطقة بعلبك شمال شرقي لبنان.

واستهدف مجهولون يستقلون سيارة دون لوحات في منطقة بعلبك، شمال شرقي لبنان، سيارة يستقلها شخصان ما أدى لمقتل أحدهما في الجيش اللبناني ويلبس لباس مدني وإصابة الآخر بجروح وتم نقله إلى المشفى، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" عن إعلام لبناني.

وبحسب الوكالة، "مجهولون يستقلون سيارة دون لوحات أقدموا على ملاحقة سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل ثم أطلقوا النار على شخصين يستقلانها وهما من الجيش بلباس مدني ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وكان ضابط وعسكري لبنانيان قتلا باعتداء استهدف مخفر الأوزاعي جنوب بيروت في الحادي عشر من الشهر الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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